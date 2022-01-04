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Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak

Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yapmasının yanı sıra yeni mezun gençlerin istihdamının teşvik edilmesi adına, işletmelere 100 bin lira destek verileceğinin müjdesini de duyurdu

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 04 Ocak 2022 08:05
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Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni mezun istihdamı konusunda da müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. İşletmelere 100 bin lira destek veriyoruz" dedi.

İSTİHDAM ARTIŞI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ve Türkiye açısından zor geçen 2021 yılını uğurladıklarını, yeni umutlarla ve heyecanlarla 2022 yılına girdiklerini belirterek, yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, son iki yıla damgasını vuran koronavirüs salgınının ve onun tetiklediği küresel ekonomik sorunların bir müddet daha tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkilemeyi sürdüreceğinin anlaşıldığını ifade ederek, "Sağlık hizmetlerinden maskeye, tıbbi malzemeden aşıya kadar pek çok alanda salgının ortaya çıkardığı adaletsizlikler büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir an önce ulaşmamızın önemini açıkça göstermiştir." diye konuştu.

Geçen 20 yılda Türkiye'nin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardıklarını dile getiren Erdoğan, "Her ne kadar birileri bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış haberler üzerinden milletimizin moralini bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen herkes bu sıkıntılı tabloda Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor." dedi.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK: İHRACAT PAYI YÜZDE 1'İN ÜZERİNE ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladıklarını hatırlatarak şöyle dedi:

Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının arttığı geçtiğimiz yıl Türkiye, ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürmüştür. Bu dönemde imalat sanayiinde kapasite kullanım oranımız yüzde 80'e dayanırken, istihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık.

Küresel mal ticaretinin yüzde 10 arttığı geçtiğimiz yıl biz ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başararak bu alanda da farkımızı ortaya koyduk. Türkiye olarak geçtiğimiz yıl ulaştığımız 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinde ilk defa küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1'in üzerine taşıdık.

HEDEFİMİZE GİDEREK DAHA ÇOK YAKLAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişle mukayeseli olarak bakıldığında ise 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı 6 kattan fazla artırdıklarını belirterek, aynı şekilde 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacminin 500 milyar dolar sınırına dayandığını ifade etti.

Geçen yıl itibarıyla dış ticaret açığı 46 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83'ün üzerine çıktığını söyleyen Erdoğan, "Bu oranın 2000'lerin başında yüzde 51 olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 183 milyar liraya ulaşmış olması da bir diğer önemli gelişmedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 225 milyar 368 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatının hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

Bu ihracat rakamına özellikle ulaşılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, iş dünyamızı, çalışanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok program, plan, proje var. İnşallah hepsini de kararlılıkla hayata geçirerek önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize çok daha büyük müjdeler verebilmeyi ümit ediyoruz. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize giderek daha çok yaklaşıyoruz.

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TURİZM GELİRLERİNDE YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ SAĞLADIK

Geçen yılı güzel haberlerle kapattıkları bir diğer sektörün de turizm olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin, verdiğimiz teşvik ve desteklerin karşılığını özellikle gördüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Bu sektörde 2021'i, 29 milyon turist sayısı ve 24 milyar doları aşan bir turizm geliriyle kapattık. Bir başka ifadeyle turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük, gelirde yüzde 100'lük bir artış sağladık. Devlet ve özel sektörün yakın iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük atılım sayesinde sadece kayıplarımızın önemli bir kısmını telafi etmekle kalmadık, Akdeniz havzasındaki rakiplerimizi de geride bıraktık. Artık hedefimiz salgın öncesi ziyaretçi sayısına ulaşmanın ötesinde çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. İnşallah 2022 yılı bu hedefe biraz daha yaklaştığımız, verimli, bereketli, kazançlı bir sezon olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar turizm sektörünün tüm mensuplarına Türkiye'ye kazandırdıkları bu başarı için teşekkür etti.

KOSGEB'DEN 100 BİN LİRA DESTEK

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi, başvuruları bugün açılan bu programa katılmaya davet ediyoruz.

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