12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarında oldukları belirlenen aktif 2 zabıt katibi, 8 gardiyan, 1 icra müdür yardımcısı ve 1 bilgisayar işletmeni ile daha önce KHK ile ihraç edilmiş 2 gardiyan, 1 zabıt katibi ve 1 mübaşir hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Tokat, Amasya, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sözde mahrem imamlarca ankesör kartları ve büfe sabit hatlar üzerinden örgütsel iletişim modeline uygun şekilde periyodik ve ardışık olarak arandığı tespit edilen şüphelilerden 15'ini yakaladı.

Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 28 Eylül'de 8 ilde düzenlenen ilk dalga operasyonda, 17'si aktif 21 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 13'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.