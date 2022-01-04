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Pirinkayalar Tüneli hayatı kolaylaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçen hafta açılışı gerçekleştirilen ve Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Artvin arasındaki Uzundere ilçesinde yapılan Pirinkayalar Tüneli, vatandaşları sevindirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Ocak 2022 10:09
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Pirinkayalar Tüneli hayatı kolaylaştırdı

Dik kayalıkları nedeniyle güvenli yola imkan sağlamayan ve her yıl onlarca ölümlü kazanın yaşandığı ve ayrıca yakıt masrafı ve zorlu virajlar nedeniyle bölgede ticari lojistiğin durma noktasına getiren Pirinkayalar Geçidinin altından geçen 2 bin 274 metrelik tünel, Güney Kafkasya ile Türkiye'nin güneyine kadar bin 100 kilometrelik kesintisiz yol ağı tamamlanmış oldu. Her yıl onlarca milyon liralık yakıt tasarrufu sağlayacak tünel ile hem bölgedeki turizmi hem de Güney Kafkasya ile ticari hacmi artıracak.

VATANDAŞLAR, TÜNELİ ÇOK SEVDİ

Mahmut Kütük, "Pirinkaya geçidi özellikle kış aylarında çok tehlikeli oluyordu. Ciddi heyelanlar meydana geliyordu. Yol virajlı ve dardı. Muhteşem bir tünel yapılmış. Şimdi yarım saatlik tehlikeli geçiş, 5 dakikalık güvenli geçişe dönüştü."

Nurullah Alper, "Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Tortum Şelalesine her yıl binlerce insan gidiyor. Tünelden önce, bu güzelliğe ulaşmak çok zordu. Şimdi çok rahat bir şekilde hem Karadeniz'e hem de Erzurum'un doğal güzelliklerine ulaşılabiliyor."

Burhan Çoban, "Uzundere'nin bir köyünde yaşıyorum. Bölge hastanesinin Erzurum'da olması nedeniyle bir çok insan bu yolu zaruretten kullanıyordu. Otobüsler ve minibüsler geçidi çıkmakta zorlanıyordu. Hele kışın tam bir çile oluyordu. Bu manzaralar artık geride kaldı."

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Pirinkayalar Geçidi yıllarca bir çok ölümlü kazanın yaşandığı, hep acılara mal olmuş bir yerdi. Tortum Gölü ve Tortum Şelalesinin bulunduğu ilçemiz, sezonda 500 binin üzerinde turist ağırlıyor. Bu yol bölgenin büyük bir sorunuydu. Burada yapımı tamamlanan yol ile birlikte birçok avantaj sağlanmış oldu. Yeni yol ile bölgenin turizm rotası daha zengin hale gelecek."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tünel, hem güvenlik hem de ticari açıdan çok önemli avantajlar sağlayacak. Güney Kafkasya ile Doğu Anadolu modern bir ulaşım ağın tamamlanmış oldu."

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Bölgemizde gerçekleştirilen devasa yatırımlardan birisi de Pirinkayalar Tüneli oldu. Bölge ticari açıdan da önemli bir alternatifi haline geldi. Çok mutluyuz."

Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, "Birçok kötü anlılarla dolu Pirinkayalar, artık tünelle bölgemize yakışır bir hale geldi. Bu yol sadece ulaşım konforu veya turizm kolaylığında sağladığı avantajlar kadar ticari avantajlarda sağlayacak. Gürcistan'da açılması planlanan yeni kapı ve Ermenistan ilişkilerinin sonunda oluşabilecek yeni pazarlar için bu tünel son derece ehemmiyet arz eden bir yatırım oldu."

FURKAN NEHRİ

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