Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Okulların planlamasını MEB yapmıyor mu?
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Fiyat artışı gündeme gelebilir
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
En düşük memur maaşı 6429 lira oldu
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
TBMM'de yeni yılın ilk mesaisi yarın: Gündem ekonomik düzenlemeler
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Ölü sanılıp gömmeye giderken ağlayan bebek için soruşturma başlatıldı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Bakan Bilgin'den 'ek zam' açıklamasına ilk değerlendirme
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Erdoğan: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu?
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Gümrük memurlarının da olduğu 30 kişi 'rüşvet'ten gözaltında
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
Bedelli askerlik tutarı da arttı... İşte yeni rakamlar
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
'Ek zam mutlaka olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı'
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Ekiplerin çalışması sonucu, kapalı olan 353 yerleşim yerinin yolu açıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 10:20
Yazdır
Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 180 yolu açan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Bitlis ve Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde kardan kapanan 70 köy yolundan 61'nin ulaşıma açıldığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 9 yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Hakkari'de de dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 112 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'un Bulanık ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava yüzünden Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Erentepe beldesinde yaşayan Zeki Onat, gazetecilere, bölgede soğuk havanın etkili olmaya devam ettiğini anlattı.

Özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü kaydeden Onat, "Bu yıl kış çok şiddetli geçiyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yaklaşık 3 kilometrelik yüzeyi buzla kaplandı." dedi.

Öte yandan Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 183 köy ve mahalle yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süre önce özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan'da ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Birçok köy yolunu iş makineleriyle ulaşıma açan ekipler, halen kapalı bulunan kentte merkezine bağlı 10, ilçelerden Çayırlı'da 10, Tercan'da 3, Üzümlü'de 10, Kemah'ta 27, Kemaliye'de 10, Refahiye'de 20, Otlukbeli'de 1 ve İliç'te 8 olmak üzere 99 köy yolunu açmaya çalışıyor.

KAPAT [X]

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı'da 76 köy yolu ile Erzurum'da 8 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bu kentlerde de kardan kapanan çok sayıda köy ve mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan diğer yollarda da ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şikayet üzerine yetim aylığı kesilen kadının hukuk zafer
Şikayet üzerine yetim aylığı kesilen kadının hukuk zafer
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti
Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti
Pirinkayalar Tüneli hayatı kolaylaştırdı
Pirinkayalar Tüneli hayatı kolaylaştırdı
Sivas'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu

Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar

Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?

YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?

Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.