Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! İhale süreci başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır" denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ocak 2022 10:27
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır" denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız