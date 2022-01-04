Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Koronavirüs salgınına karşı, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin" uyarılarını yaptı.

Ortaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar." ifadesini kullandı.