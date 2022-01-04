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2021'de fiyatı en fazla artan ürün 'patates' en fazla düşen 'sarımsak' oldu

Ocak-Aralık 2021 döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 120,5 ile patateste yaşandı. Aynı dönemde sarımsak yüzde 38,3 ile fiyatı en fazla düşen ürün oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 11:10
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2021'de fiyatı en fazla artan ürün 'patates' en fazla düşen 'sarımsak' oldu

Gıdada Ocak-Aralık 2021 döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 120,5 ile patateste yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,3 ile sarımsakta gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43,8, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 20,02 olarak hesaplandı.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre 121 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 4 ürünün fiyatı azaldı.

Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en çok artan ürün yüzde 120,5 ile patates oldu. Söz konusu ürünün kilogram fiyatı 5 lirayı geçti. Patatesi yaklaşık yüzde 108,5 ile margarin, yüzde 85,9 ile kuru kayısı, yüzde 83,3 ile buğday unu, yüzde 79,8 ile tavuk eti, yüzde 75,6 ile kahve ve yüzde 71,5 ile patlıcan izledi.

Ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 70,9, nohutta yüzde 67,8, sivri biberde yüzde 63,5, makarnada yüzde 59,6, yumurtada yüzde 53,1, sütte yüzde 51,2, toz şekerde yüzde 49,6, salatalıkta yüzde 38,7 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde beyaz peynir fiyatları yüzde 36,6, kuzu eti fiyatları yüzde 29,6 ve pirinç yüzde 15,8 yükseldi.

- En fazla fiyat düşüşü sarımsakta görüldü

Bu dönemde fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 38,3 ile sarımsak oldu. Sarımsağı yüzde yaklaşık 8 ile limon, yüzde 1,2 ile kuru soğan, yüzde 0,5 ile ayva izledi.

2021'de fiyatı en fazla artan ilk 10 ürün şöyle:

Ürün2021 Ocak 2021 AralıkDeğişim (yüzde)Patates2,28795,0459120,547227Margarin14,724330,7023108,514496Kuru kayısı48,297689,799885,9301497Buğday unu5,21199,553683,3035937Tavuk eti14,992026,965479,8652615Kahve59,8714105,190975,6947391Patlıcan6,593211,313671,5949766Ayçiçek yağı16,514828,229770,9357667Nohut9,981116,758167,8983278Ekmek hamuru (Yufka)10,069316,530864,1702998Sivri biber7,736112,651263,5345975

2021'de fiyatı en fazla düşen 4 ürün ise şöyle:

Ürün2021 Ocak2021 Aralıkdeğişim (yüzde)Ayva6,73206,6975-0,5124777Kuru soğan2,28552,2575-1,2251149Limon4,50494,1406-8,08675Sarımsak36,057122,2384-38,324491

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