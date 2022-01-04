Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Tüm insanlığın yeni yılını en iyi dileklerle kutluyor, sağlıklı, bereketli bir yıl temenni ediyorum. 2021 yılını teferruatla yorumlayarak 2022 ile müteakip yıllardaki beklentilerimizi dile taşımak, bununla da kalmayıp ülke yararına olanları takip ve temin etmek başlıca amacımızdır. 2021 yılı Covid 19 salgını gölgesinde geçmiştir. Virüsün en son şekli 70 kat bulaşıcılıkla bilinen Omicron'dur. Salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemektedir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması bir başka üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak, kuralları yok saymak çok risklidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Sağlık Bakanımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, hasta bakıcılarımız fedakarca çalışmaktadır.

2022 yılının yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye, zaafa uğramayacaktır. Cumhur İttifakı bu mücadelenin yılmaz öncüsü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yıkılmaz övüncüdür. Covid 19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

UZAY TURİZMİ TEPKİSİ

6 Ocak'ta ABD Kongre Baskını ile çetin geçeceği belli olan 2021'de demokrasi ayıpları, hukuk kayıpları, ekonomik saldırılar, etnik gerilimler, insani dramlar, doğal afetler, göç dalgaları, kanlı darbeler yaşanmış ve daha da sertleşmiştir. Sefalet şartları ağırlaşırken açlık ve yoksullukla kıvranan milyonların yürek yaralayıcı feryatları küresel empatinin iflasını da tescillemiştir. 16 Eylül 2021'de uzay turizmi başlamıştır. Şöhretli milyarderler uzaya giderken bir lokma aş, bir damla su hasreti çeken milyonların hazin durumuna hiç kimse de kafa yormamıştır.

KURAN KURSLARI SÖZLERİNE TEPKİ

(Özgür Özel'in açıklamaları) CHP'li bir grup başkanvekili kuran kursları için orta çağ zihniyeti diyerek ucuz, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Bu ya orta çağı bilmiyor ya da kurandan habersizdir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir ancak dinimize laf söyletmeyiz. Kitabımıza orta çağ zihniyeti diyen kalpsizlerin bühtanlarını yanlarına bırakmayız. CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini hemen bekliyoruz.

GÖÇMEN KRİZİ

2021 yılında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklardan birisi de 15 Ağustos'tan itibaren Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumlarınızdır. Belarus-Polonya sınırındaki mülteciler, insanlık dışı muameleler, AB'nin sadece parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken ağır sorunlardır. 2022'de göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına, gemilerine fazla güvenmemelidir. Hiç kimse bize güç gösterisi yapmasın. Ege ya barış ve huzur denizi olacaktır ya da Türk Milleti yeni bir zafere kanıyla da olsa canıyla da olsa imza atmasını bilecektir.

"HDP KESİNLİKLE KAPATILMALIDIR"

Teröristler için iki seçenek vardır ya teslim olup hesap verirler ya da bulundukları her mahalde açık hedef olmaktan kurtulamazlar. Türkiye terörü bitirmeye kararlıdır. PKK'nın sureti HDP kesinlikle kapatılmalıdır.