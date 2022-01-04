2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu

12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not:

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255'ine,

-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215'ine,

-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine,

-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine,

-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'ine,

-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85'ine,

-Diğerlerinde %55'ine,

oranı uygulanacaktır.

Bu itibarla en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

01.01.2022 tarihi itibariyle:

1 - Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı: 0,2354441715

1500 x 0,2354441715 = 353,16

2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı: 0,234635

8000 x 0,2354441715 = 1.883,55

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı: 0,2354441715

500 x 0,2354441715 = 117,72

4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000, Taban Aylık Katsayısı:

1000 x 3,68517919 = 3.685,179

5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15 (% 215)

1500 + 8000 = 9500

9500 x 0,2354441715 = 2.236,71

2.236,71 x 2,15 (% 215) = 4.808,94

= 353,16+ 1.883,55 + 117,72 + 3.685,179 + 4.808,94

= 10.848,54