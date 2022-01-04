Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor

TOGG, ABD'de gerçekleştirilecek CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobille ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Videoda daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım yer aldı. Görüntülerdeki yeni aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Paylaşım, yerli otomobilin sedan modelinin ABD'de görücüye çıkarılacağı söylentilerine neden oldu.

Yerli otomobil, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkacak.

TOGG'DAN PAYLAŞIM

Fuar öncesi Togg'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.



DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek?' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.