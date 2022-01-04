Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci sonrası Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasıyla birlikte kamuda personel yönetimi Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Strateji Bütçe Başkanlığı arasında sağlanmaktaydı.

Dört başı olan ancak dört başı mamur olmayan bu düzende yaşanan aksaklıklar görülerek, 21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kamuda personel yönetimi alanında tek yetkili Cumhurbaşkanlığı (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü) kılındı.

Bu çerçevede, başlı başına bir uzmanlık alanı olmakla birlikte halen 1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı düzeyinde uygulamaya konulan ve yıllar içerisinde tabiri caizse yamalı bohçaya dönen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda usulü ve günü kurtarmaya yönelik bir takım düzenlemeler 4 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yapıldı. Yapılan düzenlemeyle kapatılan Devlet Personel Başkanlığı ifadeleri ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak düzeltildi ve sözleşmeli personel istihdamında ihdas, izin ve vize onay mercii bütünüyle Cumhurbaşkanlığı oldu.

İşte yapılan değişiklikler.

