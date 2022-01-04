Okul çevresinde Pitbull dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza
Sivas'ta yasaklı ırk köpeğini okul çevresinde dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira cezaSİVAS (AA) - Sivas'ta okul çevresinde gezdirilen yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 14:13
Fatih Mahallesi'nde E.B'nin (16), Şehit Muhammet Onur Demir Lisesi çevresinde yasaklı ırk köpek gezdirdiğini görenler, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen ekipler F.B'ye 14 bin 982 lira ceza kesti, pitbull cinsi köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.- Kayseri'de yasaklı ırk iki köpek yakalandıKayseri'de de Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde arazide yasaklı ırk iki köpeğin olduğu ihbarı aldı.Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle birlikte iki köpeği yakalayıp hayvan barınağına götürdü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız