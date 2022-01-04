Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ocak 2022 15:00
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz.
Erdoğan, kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız.
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