Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu.

Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek komitenin görevleri arasında.

Komitede Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında.

Enflasyonla mücadele tedbirleri ele alınacak

İlk toplantısını 28 Aralık'ta yapan Komite bugün yine toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00'da toplanacak Komite, 2021 yılı enflasyon gelişmelerini değerlendirecek, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirleri görüşecek.