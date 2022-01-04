TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Dar gelirlileri, sabit gelirlileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Yeni yıla maalesef 1990'lı yılları andıran büyük zamlarla uyandık. Daha doğrusu yeni yıl girmeden zamlar geldi, uyuyamadık." diye konuştu.

Elektriğe yüzde 52 ila yüzde 130 arasında zam geldiğini vurgulayan Usta, "Bu zamlarla sanayici, çiftçi nasıl üretim yapacak, tüketici ne yapacak? Bunu düşünmeyen, tamamen vatandaştan kopan bir iktidarı görüyoruz." ifadesini kullandı.

ÜFE ile TÜFE arasında 44 puanlık makas olduğunu dile getiren Usta, "Geçmişte vatandaşın hissettiği enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında hiçbir şekilde böyle bir farklılık oluşmamıştı. ENAG'ın yüzde 82,8 olarak bulduğu enflasyonu, TÜİK neden 36,1 olarak buluyor? Bu, Türkiye'nin başını sıkıntıya sokacak bir husus." değerlendirmesini yaptı.

Usta, "İhracatta rekor kırdık." söylemini eleştirerek, "Dış ticaretin iki kanadı vardır, ihracat varsa diğer tarafta da ithalat var. 271 milyar dolarlık ithalatı niye görmüyorsunuz?" diye sordu.

- "Türkiye diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dünyanın, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır olağanüstü bir dönemden geçtiğini, makroekonomik dengelerin ve küresel ticaretin işleyişinin sarsıldığını belirtti.

Türkiye'nin, bu süreçte diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştığını dile getiren Akçay, "Ülkemiz, üretim odaklı, ihracatı önceleyen ekonomi modelini uygulamaya başladı. Bunun sonucunda ülkemizin 2021 yılı ihracatı geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı." dedi.

Salgın döneminde dünya genelinde yaşanan sıkıntılarla birlikte Türkiye'deki fahiş fiyat artışları ve döviz kurundaki artışların, enflasyonu tetiklediğine değinen Akçay, "Vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının farkındayız, döviz kurlarından kaynaklı şikayetleri de yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin karar alma mekanizması ve milletimizin ferasetli duruşuyla ilerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde gerileyecektir." diye konuştu.

- "Bu, zam değil adeta kasırga"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "2022'ye yağmur zammıyla başladık." diye bir söylem oluştuğunu ifade ederek, "Bu, zam değil adeta kasırga ve herkesi kasıp kavuruyor, vatandaşı alıp götürüyor." dedi.

Beştaş, "Yeni modelde 'Halkı ezmeyeceğiz.' diyen iktidar, kaşıkla verip kepçeyle alıyordu, şimdi kaşığı küçülttü, kepçeyi de daha da büyüttü ve yakında herhalde 'kelle vergisi' çıkarıp üstüne 'değerleme' adı altında zam yapacaklar, o aşamaya geldik." ifadesini kullandı.

- "İnsanlar yoksullaşıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekilliğinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, "Adı üzerinde 'milletin vekili' olacağız. Türkiye'de zenginleşen, palazlanan, iktidarın nimetlerinden yararlanarak milyarlarına milyar katanların değil, 85 milyonun ne çektiğini anlatacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın, "Türkiye'nin büyüdüğünü söylediğini" aktaran Özkoç, şöyle konuştu:

"Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25, sanayi ve ticaret kuruluşlarında kullanılan doğal gaza yüzde 50 zam geliyor. MTV'ye yüzde 25 zam geliyor. Daha saymaya kalkarsam... İnsanlar yoksullaşıyor, çaresizleşiyor. TBMM'de, 'Milletimiz çok rahattır.' dersek 85 milyon bize inanır mı? Bir avuç insanın refahı, saadeti 85 milyonun refahı mı oluyor? Türkiye Cumhuriyeti kendi kaynaklarını eğer milletiyle, emeklilerle, memurlarla paylaşmıyorsa, bir avuç kişiyle paylaşıyorsa bu, millete zulüm değil midir?"

- "Verdiğimiz bütün sözlerin eriyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2022'nin, millete hayır ve bereket getirmesini diledi.

Yüz yılda bir yaşanan küresel salgının, dünyada 5,5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Bütün emtia fiyatları arttı, tedarik zincirleri bozuldu ve enerji fiyatları bütün dünyada yukarıya doğru fırladı, enflasyon arttı. Bu hadiselerin, bütün dünya ülkelerini ve halklarını etkilediği muhakkak. Bu anlamda ülkemiz de bundan etkilendi." dedi.

Akbaşoğlu, 2020'de dünyada yüzde 5-6 oranında daralma söz konusuyken yüzde 1,8 oranında büyümeyle OECD ülkeleri arasında başat rolde büyüme başarısını gerçekleştiren Türkiye'nin, pozitif yönde ayrıştığını ifade etti.

AK Parti olarak destekleyici paketlerle işçiden çiftçiye, esnaftan memur, emekli ve ihracatçılara kadar bütün toplum kesimlerinin bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Aralık 2021'e geldiğimizde tarihimizde son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammını yüzde 51'e yakın bir zam oranıyla ortaya koyduk. Gelir ve damga vergisini asgari ücretten muaf kılarak devrimci bir anlayış çerçevesinde bütün işçi kardeşlerimizin taleplerine uygun bir cevap vermeye çalıştık. Memur ve emeklilerimizle ilgili dün yüzde 30,5 oranında zam açıklanmış oldu. Verdiğimiz bütün sözlerin eriyiz, verdiğimiz sözü yerine getiririz. Bugüne kadar bunun ispatını her zaman ortaya koyduk. Bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artırmaya dönük politikalarımız net şekilde ortada ve bu, mutlaka artarak devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah, faiz-kur-enflasyon sarmalını kırıp içeriden ve dışarıdan bu dalgalanmalara, manipülasyon ve spekülasyonlara bir ket vurup, bunları sona erdirip ekonomik kurtuluş savaşımızı zaferle taçlandıracağız, milletimizi bu sarmaldan kurtaracağız."

- "8 yıldır birçok operasyona direne direne bugünlere geldik"

İhracatı 36 milyar dolardan 225 milyar doların üzerine çıkardıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dış ticaret hacmimizi 88 milyar dolardan yaklaşık 500 milyar doların üzerine çıkararak tarihi rekorlara imza attık. 2013'te yüzde 4,5 faiz, yüzde 6 enflasyon oranını yakalamış bir iktidarız ama 8 yıldır birçok operasyona direne direne bugünlere geldik. 225 milyar doların üzerine çıkardığımız ihracatımızı 2022'de 250 milyar doların üzerine çıkarıp buradaki refah payını bütün toplum kesimlerine inşallah dengeli şekilde mutlaka paylaştıracağız. Dar gelirlileri, sabit gelirlileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Kömür yardımı alan kardeşlerimizin doğal gaz yardımı almasına inşallah hukuki zemin de hazırlıyoruz. Bu manada bir müjdeyi de vermek istiyorum; hazineyi kiralayan 55 bin çiftçimizin yıllık artış oranını yüzde 22'den yüzde 9'a çekiyoruz. Bu konuda inşallah, çiftçilerimiz hiçbir şekilde ekilmedik, dikilmedik bir yer bırakmasınlar. Her zaman çiftçimizin, işçimizin, emeklimizin, memurumuzun yanında olmaya, onların refahını artırmaya devam edeceğiz."

Genel Kurulda, daha sonra partilerin grup önerilerine geçildi.