Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel okul ücretlerine gelecek azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ocak 2022 20:57
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel okul ücretlerine gelen azami fiyat artışını duyurdu.
MİNİMUM YÜZDE 62,98 FİYAT ARTIŞI YAŞANACAK
Azami fiyat artış oranının yüzde 62,98 olarak açıklandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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