Cezaevlerinde birinci doz aşısı yapılma oranı yüzde 95

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 95, ikinci doz aşı yaptıranların oranının ise yüzde 87 olduğunu açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği belirtildi.

Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumuna dönüşlerinde 14 gün süresince izolasyona tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, bu süre sonunda yapılan PCR test sonucuna göre hükümlü ve tutukluların odalara alındığı ifade edildi.

Açıklamada, cezaevlerine ilk kabulde semptomu bulunan hükümlü ve tutukluların, doktor tavsiyesine göre ayrı odalarda veya hastanelerde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Zorunlu nakil, açık ceza infaz kurumuna ayrılma gibi sebeplerle başka bir kuruma geçen hükümlü ve tutukluların sağlık raporu aldığı ve bu kişilere PCR testi yapıldığına işaret edilen açıklamada, cezaevi personelinin de eldiven, maske ve siperlik kullanarak görevlerini yaptığı bildirildi.

Ziyaretçilerden HES kodu istendiği de kaydedilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılama işlemleri devam etmektedir. 4 Ocak 2022 itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 95, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 87'dir." bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 30 Kasım 2021'den itibaren 2 ay uzatıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri nedeniyle bulaş riski artmış olsa da tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelimizin özverili gayreti sayesinde 384 ceza infaz kurumumuzda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temas asgariye indirilmiş ve böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutulabilmiştir. Şu an itibarıyla 384 ceza infaz kurumumuzdan 90'ında pozitif vaka bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularda görülen Kovid-19 vaka sayısı 543'tür. Bu hükümlü ve tutuklulardan 61'inin tedavilerine Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede devam edilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden hükümlü ve tutuklulardan biri yoğun bakım ünitesinde bulunmaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen 482 hükümlü ve tutuklunun ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup, genel sağlık durumları iyidir."

Açıklamada, Kovid-19 salgınının Türkiye'de etkili olduğu 14 Mart 2020'den bugüne kadar hayatlarını kaybeden 32 hükümlü ve tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri sırada, 19 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.