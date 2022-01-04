Tanımadığı kişiyi parkta satırla öldürdü, hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti
Zeytinburnu'ndaki parkta bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 22:53
Alınan bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi Mahallesi'ndeki parkta 27 Aralık'ta Murat Keskinbıçkı'nın satırla öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İsmail A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İsmail A.'nın tutuklanmasına karar verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız