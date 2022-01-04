Adana Demirspor'da Balotelli koronavirüse yakalandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 23:18
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız