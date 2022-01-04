Dışişleri'nden Yunanistan'a 'gerçek dışı algı' tepkisi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, 'Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz' açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 23:44
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, "Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını
savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı
yaratmaya çalışmasını reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic'in Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ülkemizi Hedef Alan İthamları Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/MiVMIEZ8BK pic.twitter.com/YY9aPEgC6DT.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 4, 2022