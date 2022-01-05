Sürekli şiddet uygulayan kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü
Eşini kalbinden bıçakladı: Sürekli şiddet uygulayan kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü
Konya'da 3 çocuk annesi Fatma Koç (52), eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç'u
(48) çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak
öldürdü.
Olay, saat 20.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana
geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince
çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi.
Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan
aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç'u göğsünden yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin
müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı.
Komşuları, Fatma Koç'un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü.
Çiftin olay anında evde bulunan 1'i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdüMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız