Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı

Ambalajlı içme suyu son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zamlandı. Geçen yıl 19 litrelik damacana fiyatı 13 lira iken, bugün 26 liraya kadar yükseldi. Dövizdeki artışı neden gösteren ambalajlı su üreticileri, özellikle son aylarda her hafta zam yapmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşların sosyal medya platformlarındaki şikayetleri de çığ gibi büyüdü. Hal böyle olunca arıtma cihazlarına talep ciddi anlamda artış gösterdi. Sektörden alınan bilgiye göre, 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyondan fazla hanede artırma cihazı kullanıldığı belirtildi. Bu rakamın, ambalajlı suya gelen zamlardan sonra 2022 sonu itibarıyla 4 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Hesaplamalara göre ortalama bir aile, yıllık 1.700 ile 2.000 lira arasında içme suyuna bütçe ayırıyor. Ancak arıtma cihazı kullanan bir hane, 20 litre suyu 30-40 kuruş arasında tüketebiliyor. Bu da arıtma cihazlarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Türkiye'nin yıllık içme suyu tüketimi 10,3 milyar litre civarında bulunuyor. Ambalajlı su pazarının cirosu, geçen yıl 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 19 litre damacana su fiyatları son 1 yılda yüzde 100 zamlanarak, ortalama 24 liraya yükseldi.

PAZAR KAN KAYBEDİYOR

> Türkiye'de 2016 yılında yıllık kişi başına ortalama ambalajlı su tüketimi 148 litre iken, bu oran 2019'da 140 litreye, 2020'de 126 litreye, 2021 yılında 120 litreye geriledi.

> Son gelen zamlarla birlikte 2022 yılında 115 litreye gerileceği öngörülüyor. Ambalajlı su pazarı bu anlamda ciddi kan kaybediyor.

> 2020 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi yüzde 9,4'lük küçülme ile 10,5 milyar litre oldu. Bunun 5,9 milyar litresi damacana satışından geldi. Tonaj olarak damacana, toplamın yüzde 56'sını oluşturuyor.

> 2020 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL oldu. 2021 yılında ise 7,1 milyar TL'ye geriledi.

"MALİYETLER ARTIYOR"

Ambalajlı su üreticileri, son gelen zamların maliyetlerdeki artışlardan kaynaklandığını belirterek "Yaşanan pandemi sürecinde, dünyada plastik ham madde üretimi azaldı. Taşımacılık maliyetlerinde artış oldu. Döviz kurundaki yükseliş de plastik fiyatlarını yükseltti. Ekonomik şartlar nedeniyle fiyat güncellemeleri oluyor. Direndik ama yılın son çeyreğinde fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldık" diyor. Öte yandan ambalajlı içme suyu pazarının yüzde 80'i, yabancı firmaların elinde bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ