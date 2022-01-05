Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı

İçme suyuna gelen yüzde 100 zam, arıtma cihazı satışlarını patlattı. Bir hane yılda 1.700 ile 2.000 lira arasında ambalajlı içme suyuna bütçe ayırırken, arıtma cihazı ile 20 litre suyu 30-40 kuruş arasında tüketebiliyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Ocak 2022 08:16
Yazdır
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı

Ambalajlı içme suyu son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zamlandı. Geçen yıl 19 litrelik damacana fiyatı 13 lira iken, bugün 26 liraya kadar yükseldi. Dövizdeki artışı neden gösteren ambalajlı su üreticileri, özellikle son aylarda her hafta zam yapmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşların sosyal medya platformlarındaki şikayetleri de çığ gibi büyüdü. Hal böyle olunca arıtma cihazlarına talep ciddi anlamda artış gösterdi. Sektörden alınan bilgiye göre, 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyondan fazla hanede artırma cihazı kullanıldığı belirtildi. Bu rakamın, ambalajlı suya gelen zamlardan sonra 2022 sonu itibarıyla 4 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Hesaplamalara göre ortalama bir aile, yıllık 1.700 ile 2.000 lira arasında içme suyuna bütçe ayırıyor. Ancak arıtma cihazı kullanan bir hane, 20 litre suyu 30-40 kuruş arasında tüketebiliyor. Bu da arıtma cihazlarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Türkiye'nin yıllık içme suyu tüketimi 10,3 milyar litre civarında bulunuyor. Ambalajlı su pazarının cirosu, geçen yıl 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 19 litre damacana su fiyatları son 1 yılda yüzde 100 zamlanarak, ortalama 24 liraya yükseldi.

PAZAR KAN KAYBEDİYOR

> Türkiye'de 2016 yılında yıllık kişi başına ortalama ambalajlı su tüketimi 148 litre iken, bu oran 2019'da 140 litreye, 2020'de 126 litreye, 2021 yılında 120 litreye geriledi.

> Son gelen zamlarla birlikte 2022 yılında 115 litreye gerileceği öngörülüyor. Ambalajlı su pazarı bu anlamda ciddi kan kaybediyor.

> 2020 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi yüzde 9,4'lük küçülme ile 10,5 milyar litre oldu. Bunun 5,9 milyar litresi damacana satışından geldi. Tonaj olarak damacana, toplamın yüzde 56'sını oluşturuyor.

> 2020 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL oldu. 2021 yılında ise 7,1 milyar TL'ye geriledi.

"MALİYETLER ARTIYOR"

Ambalajlı su üreticileri, son gelen zamların maliyetlerdeki artışlardan kaynaklandığını belirterek "Yaşanan pandemi sürecinde, dünyada plastik ham madde üretimi azaldı. Taşımacılık maliyetlerinde artış oldu. Döviz kurundaki yükseliş de plastik fiyatlarını yükseltti. Ekonomik şartlar nedeniyle fiyat güncellemeleri oluyor. Direndik ama yılın son çeyreğinde fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldık" diyor. Öte yandan ambalajlı içme suyu pazarının yüzde 80'i, yabancı firmaların elinde bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt
20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt
Sabah Yazarı Barlas: Devlet zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde mecbur kalındı
Sabah Yazarı Barlas: Devlet zam yapmamaya çalışsa da, yılın ilk saatlerinde mecbur kalındı
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
TPAO Batman ve Siirt'te 2 yıl daha petrol arayacak
TPAO Batman ve Siirt'te 2 yıl daha petrol arayacak
Fiyat İstikrarı Komitesi: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
Fiyat İstikrarı Komitesi: Arz güvenliğinin devamı sağlanacak
On binlerce gence yeni iş kapısı: İşletmelere faizsiz, teminatsız destek verilecek!
On binlerce gence yeni iş kapısı: İşletmelere faizsiz, teminatsız destek verilecek!

Bu Habere Tepkiniz

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!
Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?
Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!
Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil