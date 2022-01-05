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Esnaf ve sanatkara faizsiz kredi

2024 sonuna kadar doğrudan kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkara ise faizsiz kredi sunulacak

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Ocak 2022 08:09
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Esnaf ve sanatkara faizsiz kredi

Hükümetin ekonomiye ve piyasaya destekleri yeni yılda da devam ediyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla, yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlanacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre,

> Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Birliği kefaletiyle veya kefalet olmaksızın, doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.

> Söz konusu faiz indirimi, geçmiş yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.

>Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilenler) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara ise, aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

GENÇLERE DE DESTEK

> Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da yüzde 100 faiz indirim desteği verilecek.

> "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecek.

AYKIRI KULLANAN YANDI

> Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

> Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan, tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında, kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak.

> Amacı dışında veya gerçeğe aykırı kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden, uygulama kapsamı dışına çıkarılacak.

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