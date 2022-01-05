PKK elebaşı Mustafa Karasu TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti

TSK'nın art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan ve ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, hezimeti itiraf etti.

İHA ve SİHA korkusundan mağarasından çıkamayan Karasu, örgüt medyasına açıklamalarda bulundu.

"SALDIRILAR ÇOK AĞIRDI"

Karasu, "Türkiye çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı." ifadelerini kullandı.