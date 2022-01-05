Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, koronavirüse yakalandı.

ÖNCE MESLEKTAŞI DUYURDU

Özdil'in koronavirüse yakalandığını ve yazılarına ara vereceğini gazeteci Talat Atilla duyurdu.

Atilla Twitter hesabından, "Koronavirüs ünlü gazeteciyi de vurdu. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in testi pozitif çıktı ve koronavirüs oldu. Özdil, yarın ki (bugün) yazısını yazamayacak. Geçmiş olsun." diye yazdı.

COVİD NEDENİYLE KAPALIYIZ

Yılmaz Özdil ise kısa bir yazı kaleme alarak sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Pozitif" başlığı ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Özdil, "Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim, geleyim'dedi.