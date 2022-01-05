Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar yeni yılın ilk haftasında yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL dün 13,15'ten başladığı günü 13,40'tan tamamlamıştı.

Dolar yeni güne ise 13,46 liradan başladı. Euro/TL ise 15,17'lerde işlem görüyor.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda yeniden baş role geçerken, bu akşam açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün yurt içinde sakin bir veri takvimi bulunurken, yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek.