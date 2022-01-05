Dolar kuru bugün ne kadar?

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ocak 2022 09:30
Yazdır
Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar yeni yılın ilk haftasında yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL dün 13,15'ten başladığı günü 13,40'tan tamamlamıştı.

Dolar yeni güne ise 13,46 liradan başladı. Euro/TL ise 15,17'lerde işlem görüyor.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda yeniden baş role geçerken, bu akşam açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün yurt içinde sakin bir veri takvimi bulunurken, yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Antalya'da patlıcanın fiyatı 20 lira oldu
Antalya'da patlıcanın fiyatı 20 lira oldu
Çocuklarda grip vakalarında artış yaşanıyor
Çocuklarda grip vakalarında artış yaşanıyor
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi
Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi
20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt
20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt

Bu Habere Tepkiniz

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil