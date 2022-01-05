Belediyeye kadına ayrımcılık cezası

Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir belediyede çalıştığı sırada cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadının hak ihlaline maruz bırakıldığına karar verdi.

Kararda belediyenin adı gizlendi. Karara göre belediyede 2015'te sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan kadın, kendisine görev tanımı dışında birçok iş yaptırıldığını belirtti. Kadın çalışan, 7 buçuk aylık hamileyken doğum ve süt izni gibi yasal haklarını kullanacağı endişesiyle sözleşmesinin gerekçe gösterilmeden feshedildiğini aktardı. Konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu 2018'de sözleşmesinin yeniden tanzim edildiğini ancak bu kez de 29 km uzaklıktaki Kazı ve Araştırma Proje Merkezi'nde görevlendirildiğinden süt izinlerini kullanamadığını ifade etti. Karara göre kadın çalışan yol harcırahlarını da mahkeme kararları doğrultusunda alabildi.

2019 yılının bitiminde üçüncü kez fesih bildirimi alan çalışan, Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonu tarafından 2020 yılı için sanat tarihçisi kadrosuna yer verilmediği için işsiz kaldı. Belediye ise çalışanın gerekli performansı sergilemediğini iddia etti.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre, TİHEK kararında, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ve belediyeye 20 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kadınların çalışma hakkı olduğu gibi anne olma haklarının da bulunduğuna dikkat çekilen kararda, "Zorunlu sağlık nedenleri olmaksızın hiçbir kadın hamileliğini sonlandırmaya zorlanamayacağı gibi kadınlar, çalışma haklarını ve sosyal bir önemi de bulunan anne olma haklarını birlikte kullanmak istediklerinde bu nedenle herhangi bir ayrımcılığa uğramamalıdır" denildi.

Mevzuatta da kadın-erkek eşitliği ve kadınların çalışma hayatında özellikle korunacağının vurgulandığı hatırlatılan kararda, belediyenin kadın çalışanların haklarını korumak yerine zorlaştırıcı eylemlerde bulunduğuna ve bunun da hukuka aykırı olduğuna değinildi.