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20 Aralık dolar operasyonu iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ve 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 liradan sattığını iddia etmişti. CHP'li Başarır'ın iddiasına yanıt veren Demirören Grubu'nun yaptığı açıklamada "Başarır'ı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz. Eğer iddialarını belgeleyemezse ya istifa etmeli ya da özür dilemelidir" ifadesi yer aldı.

Eklenme : 05 Ocak 2022 10:20
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Chp Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ile 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını iddia etti.

Halk TV'de konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" ifadesini kullandı. Başarır şöyle dedi:

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."

Chp Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın büyük tartışma yaratan iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt gecikmedi. Şirketten iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada " Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklama;

"Temelleri 71 yıl önce atılan DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'na yönelik belli odaklar tarafından uzunca bir süredir sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur.

Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir. CHP Milletvekili Başarır'ı "kesinlikle biliyoruz" dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

Sn. Başarır'ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur.

Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Kamuoyuna duyurulur."

KAPAT [X]

Kaynak: Haberler.com

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