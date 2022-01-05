2'si eski üsteğmen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlıları gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 11:08
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.B, E.B, M.G, F.G. ve M.B'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
İKİ ESKİ ÜSTEĞMEN DE YAKALANDI
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, görevinden ihraç edilmiş eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, Jandarma Komutanlığına götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız