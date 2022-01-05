Ardahan ve Erzincan'da 91 köy yolu kardan kapandı
Erzincan ve Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 91 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 11:09
Ardahan ile Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
- Erzincan
Erzincan'da ise yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 6, Tercan'da 3, Üzümlü'de 6, Refahiye'de 3, Kemah'ta 6, Kemaliye'de 6 ve İliç'te 3 olmak üzere il genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız