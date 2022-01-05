Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Söz konusu ödeme, sektörlerin Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemindeki alacaklarını kapsıyor- Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir: Sektör artık varlığını sürdürüp sürdürememe noktasındaydı. Bu ödeme, can suyunun ötesinde ventilatör cihazı gibi kaynak oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 11:15
Yazdır
Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin 8 milyar liralık alacağı ödendi

Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alacaklarına ilişkin önemli bir adım atılarak, firmalara 8 milyar liralık ödeme yapıldı.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, AA muhabirine, tıbbi cihaz ve ilaç sektörünün ödemesi yapılan alacağının Ağustos 2020-Ağustos 2021 dönemini kapsadığını söyledi.

8 milyar liralık borcun tamamının ödenme aşamasında olduğunu dile getiren Demir, "Aralık ayının son haftasında ödemeler başladı. Bugün, yarın tamamlanacak. Para saymanlıklara gitti. Saymanlıklardan firmaların hesabına aktarılacak. Çoğunluğu da hesaplara geçti zaten." dedi.

Üniversite hastanelerinden 2020 yılına ilişkin alacaklarının da ödendiğini, Haziran 2021'e kadar olan kısmının da ödenmesine devam edildiğini belirten Demir, yapılan ödemelerle tıbbi cihaz alanında kamuda alacakların 90 güne, üniversite hastanelerinde ise 180 güne düşürüldüğünü bildirdi.

- "Ventilatör cihazı gibi kaynak oldu"

Sektörün alacağının ödenmesine ilişkin süreç konusunda da bilgi veren Demir, Sağlık Bakanlığı hastaneleri için borcun 15 aya, üniversite hastaneleri için de 16-20 aya kadar ulaştığını ifade etti.

Demir, bu sorunu uzun zamandır dile getirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar o güçlü irade olmamıştı. En son 21 Aralık'ta Sağlık Bakanı'mızı ziyaret ettik. Bakan'ımız hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ile görüşerek bu alacakların 90 güne kadar olan kısmının bir an önce ödenmesi gerektiğini söyledi. Onlar da bunu kabul ettiler, desteklediler ve gerçekten de yaptılar. Bu çok önemli bir konu. Çünkü yıl biterken Sağlık Bakanlığının 2021 bütçesine ek yapıldı. Bu yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı süreci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki süreçler, saymanlıklara gitmesi, firmaların hesabına gitmesi izledi. Hepsinin 8-9 günlük süreçte tamamlanmış olması çok ciddi bir gayret. Hem 3 bakanımızın hem de bürokratlarımızın büyük gayretiyle bu oldu. Bunun olması çok kıymetliydi. Çünkü sektörün ayakta duracak hali kalmamıştı, artık varlığını sürdürüp sürdürememe noktasındaydı. Can suyunun ötesinde ventilatör cihazı gibi bizlere kaynak oldu."

- "Vade süresi hedefi gerçekleşirse sağlık sistemi açısından çok kıymetli olur"

Sağlık Bakanlığının, borcun vadesini 90 güne düşürme hedefi olduğunu bildiren Demir, "90 günden şunu anlamalıyız, mesela şu an ocak ayındayız, Eylül 2021'e kadarki borcun ödenmiş olması gerekiyor. Bundan sonraki satın almalarının borcunun da 90 günde ödeneceği anlamına geliyor. Bundan sonra tedarik zincirinin sağlıklı sürdürülebilmesi için 90 gün vadede ödenerek devam etmesi önemli. Burada kastedilen, satılan malın parasının ödenmesi için belirlenen vade. 90 günde ödenmezse güven sarsılmasına sebep olur ve tedariki olumsuz yönde etkiler." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşanan süreçte güçlü bir irade ortaya koyduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de buna destek verdiğini vurgulayan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle de sürecin tamamlandığını dile getirdi.

Ödemenin, finansa erişimin zorlaştığı bir dönemde firmalar açısından önemini vurgulayan Demir, belirsiz vadeyle malzeme satmanın sektörü çok yorduğunu belirtti.

Demir, "Özellikle yaşadığımız pandemi döneminde her türlü fedakarlığı yaparak ülkemizde tedarikte sıkıntı yaşatmayan, hatta yaptığı ihracatla önemli döviz girdisi sağlayan sektörümüzün sürdürülebilir ve öngörülebilir bir çalışma ortamına ulaştırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü 36,7 milyar dolara ulaştı
Bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü 36,7 milyar dolara ulaştı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi
Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor
Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor
Bankalar Birliği dolandırıcılık eylemlerine karşı e-kitap hazırladı
Bankalar Birliği dolandırıcılık eylemlerine karşı e-kitap hazırladı
'900 köye kurulacak baz istasyonları 4,5 G baz istasyonu olacak'
'900 köye kurulacak baz istasyonları 4,5 G baz istasyonu olacak'

Bu Habere Tepkiniz

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep'te, engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil