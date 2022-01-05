Prof.Dr.Şener, artan vakaların sebebini açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, maske ve mesafe gibi önlemlere yeterince uyulmadığı için Kovid-19 yanında, grip, influenza ve solunum yolları ile buna benzer virüslerde artış yaşandığını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, son günlerde okul çağı çocuklarında çok yaygın bir şekilde üst solunum yolları enfeksiyonu bulgularını görmeye başladıklarını belirtti.

Kovid-19 ile üst solunum yolları enfeksiyonları bulgularının birbirleriyle karıştırıldığını belirten Şener, "Üst solunum yolları enfeksiyonlarında burun akıntısı, tıkanıklığı, hapşırma, boğaz ağrısı, boğazda yanma ve batma hissi, kas eklem ağrısı ve beraberinde de yüksek ateş olabiliyor. Bu bulgular hepimizin bildiği gibi mevcut Kovid-19 bulgularıyla da örtüşüyor. Koku ve tat almama ve ishal varsa mutlaka bir an önce Kovid-19 testi yapılması lazım. Ama Türkiye'de yapılan bu tip analizler ve çalışmalarda görüldü ki bunların aslında büyük bir kısmı grip ve influenza gribi. Maske ve mesafe gibi önlemlere yeterince uymuyoruz, buna bağlı olarak Kovid-19 yanında, grip ve influenza ve solunum yolları ile buna benzer virüslerde artış yaşandı." dedi.

Şener, velilerin ve çocukların maske, mesafe ve hijyen önlemlerine okulda ve kapalı alanlarda mutlaka uyması gerektiğini aktardı.

Kovid-19'un gribe göre daha ağır bir hastalık olduğunun altını çizen Şener, şunları kaydetti:

"Hali hazırda Kovid-19 enfeksiyonu bizim için öncelikli olduğu için bu hasta grubunda Kovid-19 olup olmadığını ayırt etmemiz lazım. Burundan ve ağızdan alınan PCR testinde negatif çıkan çocuklarda grip olup olmadığını ek testlerle gösterilmesi, önerilen yöntemlerden bir tanesi. Kovid-19 enfeksiyonu, çocukluk hastalıklarında da daha ağır seyretme potansiyeline sahip olan üst solunum yolları enfeksiyonlarından bir tanesi. Risk faktörü olan yandaş hastalığı olan, alerjik solunum yolları enfeksiyonu olan çocukların bu bulgular olduğu zaman bir hekime görünerek, ağızdan ya da burundan alınacak olan örnekle, test edilmesi Kovid-19 enfeksiyonu olarak ayırt edilmesi lazım. Kovid-19'a bağlı delta ve delta plus varyantı durumunda okullarda hızla yayılma durumu söz konusu."