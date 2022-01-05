2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu
Genel
Bilgiler
TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
Özel Koşullar
İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
Mezun Olunan Ön Lisans Programı
Mezun Olunan Lisans Programı
Dilekçe