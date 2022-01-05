'900 köye kurulacak baz istasyonları 4,5 G baz istasyonu olacak'

Karaismailoğlu, Ulak Haberleşme AŞ'yi ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geniş bant teknolojilerinde ulusal değeri olan Ulak Haberleşme'nin 2017'de kurulduğunu anımsatarak, iletişim sistemlerinde üretim, test, montaj ve entegrasyonla birlikte her türlü pazarlama, ithalat ve ihracat yapan ULAK Haberleşme'nin, Bakanlığın en dinamik iş ortakları arasında yer aldığını söyledi.

İhraç ürünler arasında, elektrik-elektronik cihaz ve makinalarında yüzde 45 artışın iyi yolda olunduğunu gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizi elektronik ihracatta da lider ülkeler arasına taşımak için yeni stratejiler üretiyoruz. Böyle bir çağda teknolojik bağımsızlık, milli bağımsızlığımızın da teminatıdır. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak 2021 yılını çok verimli ve başarılı bir şekilde geçirdiklerini, yerli ve milli imkanlarla geçecekleri 5G teknolojisi çalışmalarında önemli aşamaları geride bıraktıklarını anlatan Karaismailoğlu, 2021'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

- "Bakanlık olarak ULAK Haberleşme ile iş birliği içindeyiz"

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak ULAK Haberleşme ile iş birliği içinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"5G ve ötesi yeni nesil haberleşme sistemlerine geçiş sürecinde kurduğumuz Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu'nun üyesi olan Ulak Haberleşme AŞ, bilişimdeki dönüşüm çalışmalarımıza aktif destek sağlıyor. Bu genç ve dinamik şirketimiz, 5G ve Ötesi Beyaz Kitabın hazırlanmasında önemli bir rol üstlendi. Bunun yanında, 5G Vadisi Açık Test Sahası projemizde, test şebeke altyapıları kurulmasına dair mutabakat zaptında ULAK Haberleşmenin de imzası yer alıyor. Oluşturduğumuz 5G Vadisi'nde, aralarında ULAK test şebeke altyapılarının da yer aldığı çeşitli test deneme şebeke altyapıları var. 5G Vadisi Açık Test Sahası mutabakatı kapsamında, ULAK 4,5G baz istasyonu ile 4,5G çekirdek şebeke fonksiyonları test şebekesi ULAK binasında kuruldu. Yerli malı belgesine sahip ULAK Baz İstasyonu'nun kullanımı konusunda mobil işletmecilerimizle iş birlikleri sağlandı. Ülkemizdeki 900 köye kurulacak baz istasyonlarının tamamının ULAK Haberleşmenin 4,5G baz istasyonlarından olmasına yönelik kararlılığımız devam etmektedir."

- "Yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarını destekliyoruz"

Son teknoloji ve gelişmiş akıllı sistemlerle donatılan, ulaşım güvenliğini üst seviyeye çıkarttıkları otoyollarda yerli ve milli bağlantılı otonom araç teknolojilerini test ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, üniversitelerle birlikte ULAK Haberleşme'nin yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşme teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesinde öncü kurumlarımızdan olan, geniş bant teknolojilerinde ulusal değerlerimizden ULAK ile iş birliği imkanlarımızı daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Tüm ulaşım modlarında, bilişim ve inovasyonun katma değerli ürünlerini yoğun, etkin ve aktif olarak kullandıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, başta ULAK Haberleşme olmak üzere ülkenin bilişim, iletişim ve teknoloji geliştirme süreçlerine destek veren kamu ve reel sektör kuruluşlarına teşekkür etti.