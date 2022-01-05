Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 13:59
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi 14.05'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Edinilen bilgiye göre, görüşme saat 14.00'te, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız