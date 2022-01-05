İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Omicron'un ciddi bir bulaşabilme kapasitesi var, kısa sürede çok sayıda kişiyi infekte edebiliyor"- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Vakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 13:08
Yazdır
İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu

Omicron varyantı nedeniyle kentteki hastanelerde aşı ve PCR test kuyrukları oluştu.

Aşılanma yüzdesinin yüzde 76,4 olduğu İstanbul'da, Delta varyantına göre iki kat yayılma hızına sahip Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak ve aşı olmak için hastanelere yöneldi.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PCR testi ve aşı olmaya gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi ile İstinye Devlet Hastanesi'ne de Kovid-19 testi olmaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hastane önünde başlayan sıra yol boyunca devam etti. Sosyal mesafeye dikkat ederek sırada bekleyen vatandaşlar, test yaptırmaya devam ediyor.

Omicron varyantındaki hızlı ilerlemeye ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron'un bu şekilde artacağının tahmin edildiğini, beklenen bir artış olduğunu söyledi.

Delta varyantının tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını, onun üzerine Omicron'un geldiğini aktaran Prof. Dr. Yavuz, "Bütün dünyada ve Avrupa'da görüldüğü şekliyle biz de Omicron'un etkisini görüyoruz. Omicron'un, Delta'ya göre iki kat daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Zaten Delta'nın bulaşıcılığı da çok artmıştı. Ciddi bir bulaşabilme kapasitesi var, kısa sürede çok sayıda kişiyi infekte edebiliyor." dedi.

Yavuz, eksik aşılılarda ve daha önce Kovid-19 geçirmişlerde de Omicron'un hastalık yapabildiğini belirterek, "O nedenle ek aşı dozlarının önemi iyice artmış durumda. Ek aşı dozları, türüne göre değişiyor. Biontech açısından bakarsak, 3 doz Biontech olması gerekiyor insanların. İnaktive virüs aşıları, Omicron'da ne yazık ki biraz daha az etkili görünüyor. Onun için şu anda esas olarak mRNA aşılarıyla aşılama öneriyoruz. Daha önce KoronaVac ile aşılanmışlarsa, mutlaka mRNA aşısı olmalarını öneriyoruz Omicron için." diye konuştu.

Dünyadaki tecrübelere bakıldığında, Omicron'un aşılı ve Kovid-19'u geçirmişlerde daha hafif seyrettiğinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Yavuz, "Geçirmemiş kişilerde ve aşısızlarda daha hafif seyredeceğine ilişkin kesin bir şey söylemek mümkün değil.. Onu, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bazı in vitro çalışmalarda sanki patojenisitesi biraz daha azalmış gibi görünüyor ama bu kesin bir veri sağlamıyor bize. 'Aşısızlarda, geçirmemişlerde hastalığın seyrinde bir hafifleme var mı?' sorusunun yanıtını önümüzdeki süreçte kesin olarak söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz, en kritik grubun aşısızlar, bağışıklığı baskılanmışlar ve yeterince antikor yanıtı oluşturamayan yaşlı ve ek dozları yapılmamış kişiler olduğunu sözlerine ekledi.

- İstanbul'un vaka artış hızı son 10 günde 5 kat hızla gidiyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de bu dalganın belirleyici nedeninin Omicron varyantı olduğunu belirtti.

Omicron varyantının tespit edildiği ülkelerde de benzer bir süreç yaşandığını ve çok kısa sürede vaka sayılarının katlandığını aktaran Yiyit, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizin biraz da dinamikleri farklı. İstanbul, özelliği itibarıyla birçok ülkeden büyük bir şehir nüfus olarak. Çok yoğun bir şehir. İstanbul'da vakaların büyük bir kısmının gözükmesi aslında biraz daha süreci belirleyen ya da farklılaştıran faktör. Çünkü İstanbul'daki vaka artış hızı, neredeyse dünyadaki birçok ülkeden daha büyük nüfusu olan bir şehir olması hasebiyle daha dikkat çekici. İstanbul'un vaka artış hızı son 10 günde 5 kat gibi büyük bir hızla gidiyor. Bu da ülke rakamına çok ciddi yansıyor. Diğer illerimizde de benzer bir süreç istemesek de yaşanacak. O yüzden büyük rakamlara yürüyebileceğimizi, şu resimden okuyabiliyoruz."

Hafif geçirdiği için teste gitmeyen bir grup bulunduğu gerçeği de olduğunu vurgulayan Yiyit, şöyle devam etti:

"Şu an çok yüksek rakamlarla yürüyoruz. Bunun birinci sebebi Omicron varyantının çok hızlı bulaşıyor olması. İkinci sebebi de alt kırılımlarına bakarsanız vakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı. Daha çok hareketli, dinamik ve maske ile mesafe anlamında uyum sağlamada biraz zayıf kaldığımız grubu kastediyoruz. Şu an acil servislerimizde özellikle influenza (grip) çok yüksek başvuru sebebi haline geldi. Maskenin ve mesafenin biraz ihmal edildiği bu sene, geçen yıldan farklı bir yol yürüyüşümüz var. Geçen yıl Kovid dışında başka bir viral enfeksiyonla çok uğraşmıyorduk. Şu an influenza ve diğer virüs enfeksiyonları da hayatımızda. Bunun getirdiği çok yoğun bir dönem yaşıyoruz ve bir kafa karışıklığı var. Hastalarımızın bir kısmı 'Nasıl olsa gribimdir.' diye düşünüyor ama bu bizi yanlış bir yere götürür. Üst solunum yolu enfeksiyon bulgusu gösteren herkesin, Kovid hastasıymış gibi kendisini izole etmesi ve tedbirini almasında fayda var."

KAPAT [X]

- "Aşısız, kronik hastalığı olan ve ileri yaş grubu her zaman büyük riskler barındırıyor"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bu yayılım hızının "çok yüksek rakamlara çıkılacağı" anlamına geldiğinin altını çizerek, "(Daha hafif seyrediyormuş. Akciğerlere inmiyormuş.) algısı bizi yanlış yere götürmesin. Ne kadar hafif seyretse de biz onun bir grupta ağır seyredeceğini biliyoruz." dedi.

Her dalganın dinamikleri oldğuğunu ama özellikle aşısız, kronik hastalığı olan, ileri yaş grubunun her zaman için büyük riskler barındırdığını dile getiren Yiyit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer bu varyant hafif seyredecek bile olsa, çok ciddi rakamlara çıkarsak, yüzdesel anlamda küçük olabilecek olan o kötü geçirecekler, totale vurduğunuz zaman büyük bir rakama denk gelebilir. Yani, 100-150 bin vakanın yüzde 1'i ile 30 bin vakanın yüzde 1'i her zaman aynı değildir. Yüksek bulaşıcılık istesek de istemesek de büyük oranda bir etkilenim anlamına gelebilir. Hep söyleniyor ya 'Hafif geçiriliyormuş. Daha çok gençlerde oluyormuş.' Bunlar sadece olasılık ve ihtimaller. Olasılık ve ihtimallere yürüyecek kadar riske giremeyiz. Biz garantiye yürüyeceğiz. O da ne? Maske ve mesafe kuralına uyumumuzla vaka artış hızını sınırlamak hepimizin görevi. Hatırlatma dozlarımızı da olarak, bunun hastaneye, ölüme ve yoğun bakıma yansımasını kontrol altına almak zorundayız. Çünkü kaybedilen bir canın telafisi yok. Aylarını yoğun bakımda geçirip, bu işi çok acı bir şekilde tamamlayan biri ya da onun yakınları için bu işin telafisi yok."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı
Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı
Defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebeğin ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor
Defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebeğin ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Aile Bakanlığınca Türkiye'nin çocuk profili çıkarılacak
Aile Bakanlığınca Türkiye'nin çocuk profili çıkarılacak
2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması
2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması
İzmir Adliyesi çalışanları, adliye şehitlerini video ile andı
İzmir Adliyesi çalışanları, adliye şehitlerini video ile andı

Bu Habere Tepkiniz

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!
Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?
Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!
Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı
Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı
Gaziantep'te, engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil