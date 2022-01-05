Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı

18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (11-17 Aralık'ta) İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 olarak kayda geçmişti.