Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,43 puan değer kazanarak 1.965,02 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,20 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile sigorta oldu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini, bu durumun hafta başından bu yana pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin sürmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını belirten analistler, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının da önemini koruduğunu kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.980 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.