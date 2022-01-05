Gaziantep'te emekleyerek dilenen şahıs, zabıtayı görünce yürümeye başladı
Gaziantep'te kaldırımda emekleyerek dilencilik yapan ve zabıta ekiplerini görünce yürümeye başlayan kişiye, cezai işlem uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 13:31
Kent merkezindeki kaldırımlarda sürünerek dilencilik yapan B.D'yi takibe alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şahsı Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Karşısında zabıta ekiplerini görünce ayağa kalkmaya başlayan B.D, "yüksekten atlarım" şeklinde tehdit savurarak ekiplere zorluk çıkardı.
İfadesine başvurulan B.D'nin üzerindeki bir miktar paraya el koyan ekipler, Kabahatler Kanuna göre para cezası uyguladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız