Kılıçdaroğlu: Tanju bey 100 bin imza toplarsa aday olabilir

Kılıçdaroğlu bugün gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylığı hakkında soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu: "(Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamaları) Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından uyarı cezası almasının ardından CHP'ye yaptığı cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili uyarıya ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, "Tanju Bey'in 'cumhurbaşkanı adayı olabilirim' açıklaması, olabilir herkes aday olabilir. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir. Bizim 'sen aday olacaksın, sen aday olmayacaksın' diye özel bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi yönettiği ilin hassasiyetlerini dikkate alarak zaman zaman politika yapıyor. Ona da saygı duymak gerekiyor." görüşünü paylaştı.