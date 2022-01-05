Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar, Kısa hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra açıklama yaptı.

Avukat Rıdvan Kılıç'ın grup adına okuduğu açıklamada, ortaya çıkan ses kayıtlarında yer alan Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'e ilişkin ifadelerinin, kamuoyunda öfkeyle karşılandığı, dekanlığın ise bu durumu görmezden gelerek, ses kaydını ortaya çıkaran üniversite öğrencilerini hedef aldığı belirtildi.

Ses kaydındaki konuşmanın Kısa'ya ait olduğu öne sürülen açıklamada, "Fakültede eğitim gören öğrencilerin selameti için bir an dahi beklemeden şahsın açığa alınması ve görevden uzaklaştırılması gerekirken, ne iftirada bulunan şahıs bir adım atmış ne de dekanlık üzerine düşen tahkikat yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Kullandığı ifadelerin düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi asla mümkün olmamakla beraber doğrudan İslam dinine ve değerlerine karşı aşağılama ve tahkir mahiyeti taşımaktadır." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Kısa'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.