Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın milletvekilleriyle toplantısına ilişkin açıklama

Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın milletvekilleriyle toplantısına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 15:34
Yazdır
Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın milletvekilleriyle toplantısına ilişkin açıklama

Çelik, Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından genel merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni yılın ilk milletvekilleri istişare toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Çelik, gelecek günlerde Erdoğan'ın milletvekilleriyle 5 grup halinde bir araya geleceğini, bir sonraki toplantının şubat ayı başı olarak planladığını söyledi.

Çelik, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlediği saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile istişaresinin temelinin 2023 seçimleri olduğunu ifade eden Çelik, seçimlerden önce her zaman olduğu gibi AK Parti'nin gündeminde sürekli olarak vatandaşlarla daha yoğun buluşmanın olduğunu belirtti. Çelik, partinin hem ülke siyaseti hem uluslararası siyaset hem de illerdeki durumlarla ilgili olarak bu fotoğrafları çekmeye çok büyük önem verdiğini söyledi.

- "Bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayacak"

Çelik, toplantıda, milletvekillerinin genel siyaset, uluslararası siyaset ve bölgelerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Tabii soruları vardı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız onların hepsini not aldı ve cevapladı. Takip edilecek projeler, takip edilecek siyasetler var onlar da arkadaşlarımız tarafından not alındı, ilgili arkadaşlarımıza iletilmek üzere. 2023'e doğru giderken tüm stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımından yeni yılda bu toplantıların yapılması hem önümüzdeki dönemki çalışmaların belirlenmesi, kodlanması açısından hem de bundan sonra sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının, bir eylem planının ortaya çıkmasını sağlayacak. Bunlar yoğun bir şekilde devam edecek." dedi.

"Bizim son zamanlarda tabii bütün milletvekillerimizle birlikte kararlı bir şekilde ortaya koyacağımız bir tutum da şudur, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı, AK Parti'ye karşı ve vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, AK Parti'nin buna karşı en kararlı mücadeleyi vereceğini vurguladı.

Çelik, "Bu zehirli dili kullananlar, bu zehirli dili kullanırken geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı, siyaseti vesayet yoluyla tehdit ediyorlardı. Şimdi bol miktarda demokrasi diyorlar, hukuk diyorlar, özgürlükler diyorlar ama son derece zehirli bir dili kullanmaya devam ediyorlar." dedi.

Demokrasiden ve demokratik düzenden bahsedenlerin, AK Parti'ye karşı zehirli dil ve terör örgütüne karşı mutedil bir dil kullandıklarına dikkati çeken Çelik, "Terör örgütüne destek verilmesine karşı veya bir terör siyaseti yapılmasına karşı ya görmezden gelen ya bunu mazur gören bir dil kullanıyorsunuz. İşte bu demokrasinin, demokrasi diyerek çalınmasıdır, demokratik hak ve hürriyetlerin bir çalınma metodudur." diye konuştu.

- "Herkes net bir şekilde görecek"

Milletvekilleri, AK Parti teşkilatları ve vatandaşlarla birlikte demokrasiyi çalmaya dönük sinsi faaliyetlere karşı kararlı ve tavizsiz bir şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Çelik, "Bunu hep beraber sahada, Meclis'te, siyasetin kuralları ve hukukun kuralları içerisinde nasıl gerçekleştirdiğimizi herkes net bir şekilde görecek. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin saldırıları karşısında sessiz kalanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını korumak için terörle mücadelesini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu tezkereye 'hayır' diyenler bunlara karşı kullanmaları gereken dili Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, devlet başkanına karşı kullanmaktan çekinmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek Almanya'da Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı.

İslam düşmanlığıyla ilgili saldırıların yoğun bir şekilde fazlalaşmaya başladığına işaret eden Çelik, "Bununla ilgili olarak herhangi bir şekilde geri adım atılması, bunların mazur görülmesi söz konusu değildir. Sesimizi yükseltmeye ve bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yetkili makamların da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz." dedi.

KAPAT [X]

- "Fitne sokma siyasetinin yoğunlaştığını görüyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, görüşmelerin, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve rutini içerisinde devam ettiğini söyledi. Ömer Çelik, "Son zamanlarda özellikle CHP Genel Başkanı tarafından, Cumhur İttifakı'na dönük olarak kullanılan zehirli dil, hiçbir şekilde başaramayacakları ama sürekli teşebbüs ettikleri Cumhur İttifakı'nın içerisine bir fitne sokma siyasetinin yoğunlaştığını da görüyoruz. Tabii bunlar herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı açısından bir zaaf oluşturmuyor, aynı kararlılık, aynı mücadele devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Bahçeli'yle çeşitli bu zaman aralıklarıyla bir araya gelmesi tabii ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamını taşıyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkındaki ifadelerinin hatırlatılması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinlediğini ifade eden Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'na dönük dediğim gibi fitne oluşturma siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz bunu. Fakat şöyle bir durum var, Sayın Kılıçdaroğlu son zamanlarda yeni bir merak edindi, AK Parti tabanına seslenip AK Parti'nin nasıl bir parti olması gerektiğini dillendiriyor, daha sonra ülkücülüğün ve milliyetçiliğin nasıl bir şey olması gerektiğini dillendiriyor. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bildiği konular değil hem de anladığı konular değil hem de kendi sahasına giren konular değil." dedi.

- "Cumhur İttifakı zehirli siyasete karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edecek"

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun öncelikle CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiğine yoğunlaşması ve bunun üzerinde kafa yorması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Ayrıca Millet İttifakı içerisindeki kendi çelişkileriyle uğraşması gerekiyor. Onu da geçtik, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi söylemleri arasındaki çelişkiyle uğraşması gerekiyor. Bir yandan Kandil'i yıkmaktan bahsediyor öbür taraftan da tutup Kandil'e karşı, teröre karşı yürütülen bu mücadelede tezkereye 'hayır' demeyi savunuyor. Dolayısıyla ne Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı ne Sayın Bahçeli'ye karşı söylediklerinin hiçbir şekilde ciddiye alınır bir tarafı yok. Ama bu söylem, bahsettiğim bu zehirli siyaset giderek komediden bir faciaya dönüşmüş durumda. Biz de bu durumu ibretle izliyoruz. Ama tabii ki Cumhur İttifakı bütün bu zehirli siyasete karşı en güçlü mücadeleyi sürdürmeye devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine ziyaretlerine ilişkin bir soru üzerine ise Çelik, Erdoğan'ın bölge siyasetiyle yakından ilgilendiğini, demokratik olarak seçilmiş liderler içerisinde Erdoğan'ın hem dünya siyasetiyle hem de bölge siyasetiyle ilgili en deneyimli liderlerin başında geldiğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgenin nasıl bir istikrara kavuşması gerektiği konusunda da çok uzun yıllardır sürdürdüğü bir stratejisinin olduğuna işaret ederek "Bu çerçevede tabii ki bir Körfez siyaseti söz konusudur, son zamanlardaki yakınlaşma memnuniyetle karşılanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir ziyaret gerçekleşecek, şubat ayı içerisinde. Diğer Körfez ülkeleriyle ilgili olarak da çeşitli çalışmalar sürüyor." dedi.

Ziyaretlere ilişkin takvim oluştukça bu bilgilerin paylaşılacağını söyleyen Çelik, "Esas olan şudur, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kendi deneyimi ve Türkiye'nin bakış açısıyla, bu bölgelerde de istikrarın oluşması için hem Türkiye ile olan ikili ilişkiler hem de bölge ülkelerinin, Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkiler bakımından daha kurumsallaşmış, daha kazan-kazan ilkesine dayanan, daha geleceğe odaklanan, sorunların azaldığı, ortaklıkların ve iş birliklerinin çoğaldığı bir siyaseti bu yeni yılda da güçlü bir şekilde sürdürecek." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına açıklama
CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına açıklama
Erdoğan'ın 15 Temmuz hatırlatmasına Akşener'den yanıt
Erdoğan'ın 15 Temmuz hatırlatmasına Akşener'den yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: İttifak isterse olurum
Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması: İttifak isterse olurum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi

Bu Habere Tepkiniz

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil