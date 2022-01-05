Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Ocak 2022 15:49
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde 6 şüphelinin terör örgütü ile faaliyetlerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "6 şüpheli 05.01.2022 tarihinde yapılan eşzamanlı operasyon ile yakalanmıştır. Şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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