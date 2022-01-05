ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü

Yerli otomobil, ABD'nin Las Vegas eyaletinde yapılan tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) görücüye çıkıyor.

FUAR ÖNCESİ TOGG'DAN PAYLAŞIM



Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi. Paylaşımda daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım yer aldı. Görüntüler nedeniyle TOGG'un sedan modelinin fuarda yer alacağı öne sürüldü.

YENİ MODELİN ÖRTÜLÜ HALİ PAYLAŞILDI



Yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran yeni bir paylaşım daha geldi. CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek aracın örtülü halini paylaştı. Görüntülerde Türkiye'nin otomobilinin daha kısa ve uzun olması sedan modeli için iddiaları güçlendirdi.