Erdoğan'ın 15 Temmuz hatırlatmasına Akşener'den yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Akşener'in makamındaki görüşmenin ardından, iki genel başkan basın toplantısı yaptı.

Uysal'ın kendilerini DP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek toplantıya davet ettiğini belirten Akşener, görüşmede ayrıca Türkiye'nin ekonomik durumu ile dış ve iç politikadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

DP Genel Başkanı Uysal ise ülkenin can alıcı ve can yakıcı meselelerini konuşma imkanı bulduklarını ifade ederek ülkenin sistematik bir çöküş yaşadığını savundu. Uysal, "Türkiye'nin önünde çok tarihi bir rota var. Demokrasinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız." dedi.

- "(Sokağa dökülmek) gibi bir cümle kimsenin ağzından çıkmamış"

Akşener, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefetle ilgili 15 Temmuz açıklamalarının anımsatılması üzerine, "'Sokakta mücadele etmek, sokağa dökülmek' gibi bir kelime, cümle kimsenin ağzından çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin Genel Başkanı, bir partinin de genel başkanı olan kişi çıkıyor diyor ki 'Sokağa döküleceklermiş, meydanlara ineceklermiş, inin de görelim.' Nereden baksanız acayip, nereden baksanız saçmalık. Sayın Erdoğan'a derhal bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü halüsinasyon gören bir kişinin muhtemelen tavrı böyle olur." diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti'nin esnaf ziyaretleri yaptığını, CHP'nin kanaat önderleriyle bir araya geldiğini belirterek "Bunun içerisinde illegal, vatandaşı sokağa davet eden, 'Buyurun kavga çıkaralım.' gibi bir tavır, dil yok. " dedi.

Erdoğan'ın, 15 Temmuz "hain" darbe girişimi gecesi yaptığı çağrıyı anımsatan Akşener, "Görüşme 00.05 civarındaydı. Halbuki saat 22.30'dan itibaren insanlar köprüye ve sokağa çıktılar." dedi. Meral Akşener, şehitlerin verildiği, binlerce yaralının olduğu bir millet tutumunu, davranışını, bir siyasi yapının taraftarlarının sokağa çıkması gibi değerlendirmeyi, devlet ciddiyetiyle bağdaştıramadığını söyledi.

Gültekin Uysal da "Kimsenin 'Sokağa çıkın.' diye bir çağrısı yok ama sokağa da çıkar insanlarımız, anayasaca teminat altına alınmış temel hak ve hürriyetlerini kullanmak için birilerinden izin alacak değiller." değerlendirmesinde bulundu.

-"Bu ayrıştırıcı dil çok ayıp bir dil"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En zoru geride bıraktık." ifadesinin anımsatılması üzerine, "Ha bire en kötüsü denildiğine göre bitmeyen en kötüler durumundayız. Daha büyüğü geride demek ki." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz." açıklamasına ilişkin soruya Akşener, şu yanıtı verdi:

"Bu ayrıştırıcı dil çok ayıp bir dil. 'Helal kazanç' kavramı güzel bir şey. Nebati aynı zamanda da bir iş adamı, umarım kendileri de bu helal kazanca uyuyorlardır. Bakan olduğu dakikadan itibaren bizlerin vergilerinin toplandığı Hazineye hükmediyor. 5 maaş alan danışmanlar, 11 maaş alan bürokratlar helal kazancın neresinde? Sayın Bakan'ın buna cevap vermesini çok isterim doğrusu."