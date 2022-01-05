Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor

Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM'de
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor

TUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle açılacak. Merkezde Türkiye'nin milli savaş uçağı için 2 bin 300 kişi çalışacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 16:29
Yazdır
Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor

Türkiye'nin havacılık sanayisindeki iddiasını artıracak Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ve Kompozit Üretim Binası'nın da aralarında olduğu tesislerin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen MMU Projesi'nin Mühendislik Merkezi'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) yapımı tamamlanan bir dizi tesis için yarın tören düzenlenecek. TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Açılışı yapılacak MMU Mühendislik Merkezi, 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. "Türkiye'nin beka projesi"nin yönetileceği merkezde 2 bin 300 kişi çalışacak.

Yüksek güvenlikli çözüm ve teknolojilerle donatılan merkezde, mühendisler dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirebilecek.

65 bin metrekare alanı olan MMU Binası içinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

- Türkiye'nin en büyüğü olacak

Resmi açılışı yapılacak Kompozit Üretim Binası ve yardımcı tesisler için 412 milyon liralık yatırım yapıldı.

Söz konusu bina, Türkiye'nin en büyük kompozit tesisi ve dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Kompozit Üretim Binası, ana üretim, boyahane ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor.

Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahip tesiste, 150 mühendis, 850 teknisyen görev yapacak.

- Uzay için tasarım ve üretim yapılacak

Uzay Sistemleri Mühendislik (USM) Merkezi, 31 milyon lira yatırımla 390 günde tamamlandı.

Uzay alanındaki tasarım faaliyetleri ve donanım üretimleri için kurulan merkezde açık ofisler, toplantı odaları, "class 10 bin" ve "class 100 bin" temiz odaları, yemekhane, donanım ve yazılım laboratuvarları ve konferans salonu gibi alanlar yer alıyor.

Sistem, yazılım ve donanım tasarım, üretim, entegrasyon ve test laboratuvarlarını içeren USM'de 718 kişi görev yapacak.

KAPAT [X]

- Hava araçları için yerli ve milli çözümler

Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi 53 milyon lira yatırımla inşa edildi ve 510 kişiye istihdam sağlayacak.

Merkezde hava araçlarının işletiminde kullanılacak her türlü araç ve donanımın yüzde 100 milliliğini sağlayacak tasarım ve üretim süreçleri yürütülecek.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya hedefleyen milli kabiliyetler için mühendislik çalışmaları yürütülecek merkezde yerli kabiliyetler oluşturulacak.

- 16 fabrikanın açılışı gerçekleştirilecek

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi (HAB OSB), savunma sanayisinde ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olarak TUSAŞ'ın hemen yanında 730 hektarlık alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

HAB ile uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayinin desteklenmesi, yerli ve yabancı firmaların bir araya getirilerek sinerji sağlanması ve yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatın artırılması hedefleniyor.

OSB'de 2 kısımda yapımı planlanan altyapı çalışmalarının birinci kısmı tamamlandı. İkinci kısım altyapı işinde ise yüzde 90 seviyeye ulaşıldı. Çalışmaların bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Bölgede 152 sanayi parselinden 150'si tahsis edildi. Hizmet destek parselleriyle birlikte toplam parsel alanının yüzde 90'ı doldu. HAB'da sanayiciler tarafından yatırımı yapılıp tamamlanmış 18, yatırımı devam eden 57 tesis bulunuyor.

Törende, 16 fabrika ile HAB OSB Yönetim Binası'nın resmi açılışı yapılacak. Tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmeye ev sahipliği yapacak HAB'ın tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Firmaların Ar-Ge çalışmalarını yürüteceği TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum çalışmaları da HAB sınırları içindeki özel alanda sürüyor. TEKNOHAB, birçok ulusal ve uluslararası şirketi, önemli araştırma kurumlarını, teknoloji devlerini bölgeye çekerek; bölgedeki üniversitelerin, ilgili kurum ve kuruluşların desteğini alarak, yeni ve ileri teknoloji üretimi ve geliştirilmesi için özel imkanlar sunacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB heyetini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB heyetini kabul etti
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
Eczacı Odası Başkanı açıkladı: Her 100 ilaçtan 22'si yok
Eczacı Odası Başkanı açıkladı: Her 100 ilaçtan 22'si yok
Bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü 36,7 milyar dolara ulaştı
Bilgisayar oyunları sektörünün büyüklüğü 36,7 milyar dolara ulaştı

Bu Habere Tepkiniz

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil