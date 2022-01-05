Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Özkan S.'nin kullandığı 38 AET 942 plakalı midibüs; Hacılar İlçesi'ne bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 21 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Öğrencilerimizin vefat ettiğini duyduk. Olayı hemen araştırdık, üniversite veya kulübün bir faaliyeti olmadığını, öğrencilerin bireysel olarak ayarladıkları servisle kaymaya gelmişler. Çok üzgünüz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.