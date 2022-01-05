Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOBB heyetini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ikinci kabulünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 17:02
Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.
Görüşmede, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin işleyişi ve yansımaları detaylı bir şekilde ele alındı.
İş dünyası temsilcileriyle toplantıların devam etmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız