CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun kedili paylaşımına açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı, soruları yanıtladı. Faik Öztrak, Bakan Nurettin Nebati'nin "Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği gibi, kazancını helal yollardan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz" sözlerini eleştirerek, "Size göre hangi bakkalın, esnafın, kasabın kazancı haram" açıklamasında bulundu.

"Kimse öküz altında kedi aramasın"

Ekrem İmamoğlu'nun, yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının yıllar önce yürüyen merdivenlere ters binen Kemal Kılıçdaroğlu'nna gönderme olup olmadığı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Faik Öztrak, "Bu soru bir gazeteci sorusu mu? Yoksa trol yorumu mu? Kimse öküz altında kedi aramasın. Bu soruları soranlar AK Parti Genel Başkanını, Genel Başkanımızı karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet, kimin kendi derdi ile dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün" ifadelerini kullandı.

"Size göre hangi bakkalın, esnafın, kasabın kazancı haram?"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni ekonomi modelini anlatırken kullandığı, "Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği gibi kazancını helal yollardan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz" açıklamalarını değerlendiren Öztrak, "Bu açıklama vahim. Bu memlekete bir grup vatandaşın kazancını helal, diğer bir grup vatandaşın kazancını da haram diye ayıran bir Maliye ve Hazine Bakanı olduğunu gösteriyor. Bu akıl tutulmasının zirve yaptığı bir yerdir. Bakan bey, bu hak ve yetkiyi kendinizde nasıl görüyorsunuz? Siz 'vergilendirilmiş kazanç kutsaldır' sözlerini kendine düstur kabul eden bir bakanlığın başında oturuyorsunuz. Bu sözleri nasıl söylersiniz? Size göre hangi bakkalın, esnafın, kasabın kazancı haram? Ayıptır, günahtır. Bu laflar haramzadelerin lafıdır. Helali haramı konuşanlar, dün 20 Aralık finansal kumpası ile ilgili TBMM'de verdiğimiz araştırma önergemize karşı oy vermemeliydi. Artık bu milletin dininden, diyanetinden şu kirli dilinizi bir çekin" diye konuştu.

"Nebati Bakan, kendi şirketlerini Ortodoks mu yönetir yoksa Heterodoks mu yönetir bilemem"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, artık Heterodoks politikalar var" açıklamasına tepki gösteren Faik Öztrak, "Nebati Bakan, kendi şirketlerini Ortodoks mu yönetir yoksa Heterodoks mu yönetir bilemem. Ama bir şey söyleyeyim; Devlet, devlet gibi yönetilir. Bugün hayat pahalılığına ezdirdiğiniz milletin ihtiyacı da budur. Devlet yönetimi liyakat ister, ilgi ister, tecrübe ister, güven ister, özveri ister" dedi.