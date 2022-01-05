'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı
Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, "Yine, Katar Yatırım Otoritesinin yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olarak dahil olma süreci tamamlandı. Yine, 2021 yılındaki bazı faaliyetlerimize de gelmek istediğimizde özellikle ilk çeyrekte Mart 2019'ta kullanılan sendikasyon kredisinin 1,25 milyar euro tutar ve iki yıl vadeli olarak yenilenmesi sağlandı. Yine, ikinci çeyrekte Türkiye Şeker Fabrikaları ve Türk Şeker Tarım şirketleri portföyümüze katılmış oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 18:13
Yazdır
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'

Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi 2020 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporları görüşüldü. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili sunum yaptı. Ermut, Türkiye Varlık Fonunun 2020 yılı konsolide bilanço büyüklüğünün yüzde 88'inin Sayıştay denetiminde olduğunu söyleyerek, "Hepinizin bildiği, önemli kamu varlıklarımız olan Ziraat Bankası, Halkbank, TPAO, PTT, BOTAŞ, Eti Maden, TÜRKSAT, ÇAYKUR, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi şirketlerimizin hepsi, malumunuz, aynı zamanda Sayıştay denetiminde. Dolayısıyla, toplamdaki konsolide bilanço büyüklüğümüzün yüzde 88'inin Sayıştay denetimine tabi olduğunu söyleyebiliriz. Bunların hepsine ek olarak iç denetim ve risk yönetimi birimlerimizi de bu süreçlere dahil ediyoruz. Çoklu denetim yapısına ilişkin olarak bir örnek süreci siz değerli milletvekillerimizle paylaşmak gerekirse Türkiye Varlık Fonunun portföyünde aktif büyüklük açısından mesela en büyüğü olan Ziraat Bankasının mali tabloları birden fazla kurum tarafından denetleniyor. Türkiye Varlık Fonu portföyüne devir öncesinde süregelen denetim süreçleri devam etmekle birlikte, yeniden denetimler de bu sürece eklenmiş oluyor. KİT'lerde zorunlu olan Sayıştay denetimi ve KİT Komisyonunda ilgili mali yıl denetimleri Ziraat Bankamız için aynen devam ediyor, bu çerçevede Ziraat Bankasının 2019-2020 yılı denetimine ilişkin KİT Komisyon toplantısının 2 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanıyor bildiğimiz kadarıyla" ifadelerini kullandı.

Ermut, şöyle konuştu:

"2020'nin ilk çeyreğinde malumunuz ilk olarak Fitch Ratings'ten ilk kredi notumuzu aldık, daha sonra Türkiye Varlık Fonu maden, enerji, petrokimya ve sigorta şirketleri kuruldu. Yine kamu sigorta şirketlerini tek çatı altında birleştirmesi projesi kapsamında. Güneş Sigortanın Groupama'ya ait yüzde 10'luk hissesi 2020'nin ilk çeyreğinde satın alınmış oldu. 2020'nin ikinci çeyreğine geldiğimizde ise Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik altında birleştirdiğimiz kamu sigorta şirketlerinin 6,5 milyar TL'lik bedelle satın alınmasını tamamladık. Turkcell'e yine yüzde 26,2 oranında hissedar olunabilmesi için bir dizi sözleşmeler imzalanmış oldu. Kamu bankalarına aynı zaman zarfında yani 2020'nin ikinci çeyreğinde 21 milyar TL tutan tutarında çekirdek sermayeyle destek sağladık. 2020'nin üçüncü çeyreğine geldiğimizde yine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emekliliğin artık lansmanını gerçekleştirdik ve yine Milli Piyango'da Sisal Şans hizmet vermeye başladı. 2020'nin son çeyreğinde ise Türkiye Varlık Fonunun Turkcell'deki hakim ortaklığı, genel kurulda diğer hissedarların da oylarıyla onaylanmış oldu. Yine, Katar Yatırım Otoritesinin yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olarak dahil olma süreci tamamlandı. Yine, 2021 yılındaki bazı faaliyetlerimize de gelmek istediğimizde özellikle ilk çeyrekte Mart 2019'ta kullanılan sendikasyon kredisinin 1,25 milyar euro tutar ve iki yıl vadeli olarak yenilenmesi sağlandı. Yine, ikinci çeyrekte Türkiye Şeker Fabrikaları ve Türk Şeker Tarım şirketleri portföyümüze katılmış oldu. Üçüncü çeyrekte Türkiye Varlık Fonu 2020 yılı bağımsız denetim süreci tamamlandı ve finansal raporlar açıklandı ve son çeyrekte de malumunuz olduğu üzere FitchRatings'ten kredi notu alındı. Mevcut kredi notu olan BB muhafaza edilmiş oldu."

2019 ve 2020 finansal tablolarının özetine değinen Ermut, "2020 yılı sonu itibarıyla aktif toplamının geçen yıla göre yaklaşık olarak 719 milyar TL artışla 2,2 trilyon Türk lirasına çıktığını görmekteyiz. Varlıklarda her iki yıl içinde yaklaşık yüzde 40'ı kısa vadeli, yüzde 60'ı ise uzun vadeli olmak üzere dengeli bir dağılım söz konusu. Konsolide öz kaynaklar ise yine geçen yıla göre 53 milyar TL'lik bir artışla 287 milyar TL oldu. Turkcell satın almasıyla kontrol gücü olmayan paylara ait kısım yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükselmiş oldu. Pandemi dönemi olmasına rağmen konsolide hasılat 317 milyar TL'den 322 milyar TL'ye yükseldi, aynı dönemde konsolide kar ise 8,9 milyar TL'den 10,3 milyar TL'ye yükselmiş oldu, toplam brüt kar marjımız ise yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükselmiş oldu. Yine, Türkiye Varlık Fonunun konsolide hasılatının detayına bakıldığında ise finans sektörü hasılatının 18,7 milyar TL artış kaydettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi marketinde 19,90 TL
İş dünyası ekonomideki pozitif havadan memnun
İş dünyası ekonomideki pozitif havadan memnun
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
MESS, 140 bin metal işçisi için yeni zam teklifini sundu
MESS, 140 bin metal işçisi için yeni zam teklifini sundu
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı

Bu Habere Tepkiniz

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil